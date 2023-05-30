Эта встреча Андрея Лунина с руководством мадридского клуба, которая состоится в ближайшее время, расставит все точки над "і". Тогда публично и официально станет известно, продолжит ли украинец греть скамейку запасных "сливочных".

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Встреча решит судьбу у Лунина в Реале

Хотя раньше появилась другая новость. Вроде бы Лунин окончательно решил, что покинет Реал, ведь ему надоело быть вторым номером команды и иметь скудное игровое время. Мадридцы тоже не планируют силой удерживать украинца и уже ищут ему замену. Среди потенциальных претендентов на соглашение с Реалом называли одного из лучших голкиперов ЧМ-2022 в составе Хорватии. Доминика Ливаковича.

Также называли имена голкиперов Валенсии и Андерлехта. Гиорги Мамардашвили да Барта Вербрюггена в соответствии.

Хотя в последнем сезоне-2022/2023, который может стать последним для украинского вратаря в Мадриде, был самым успешным по количеству сыгранных матчей. Лунин 12 раз защищал владения Реала из-за травм Тибо Куртуа.

В этих сыгранных поединках Андрей пропустил 13 голов и в 4 встречах отстоял на ноль.

Контракт украинца с испанским грандом рассчитан до конца июня 2024 года. Стоимость трансфера Лунина оценивается в 5 миллионов евро (данные Transfermarkt ).

Как будто агент Лунина уже вел переговоры с другими клубами, но никакие из них не увенчались успехом. СМИ сватали Андрея в другие испанские клубы, но пока это только слухи.

К слову. Сезон-2022/2023 оказался не лучшим для Реала. Клуб выиграл кубок Испании, но проиграл Барселоне борьбу за чемпионство Ла Лиги. Также "сливочные" вылетели в полуфинале Лиги чемпионов от Манчестер Сити.

Лунин не смог поразить в Мадриде