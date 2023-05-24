Вроде бы украинский голкипер уже сообщил руководство клуба о своем желании покинуть команду ради увеличения игровой практики. Пока неизвестно, куда точно может перебраться Андрей Лунин.
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Еще один кандидат взамен украинцу
Такой поворот событий побуждает Реал к поискам второго голкипера, который в нужный момент сможет заменить в воротах Тибо Куртуа, намертво зацементировавшего место в раме ворот "сливочных".
Мадридский клуб уже рассматривает разные варианты. Ранее среди претендентов на звание второго номера "Королевского клуба" называли голкиперов Валенсии и Андерлехта. Гиорги Мамардашвили да Барта Вербрюггена в соответствии.
Теперь среди этого расширенного списка появилась фамилия героя Мундиаля-2022 в Катаре Доминика Ливаковича.
Напомним, что Реал проводит хороший сезон, кроме его концовки. Команда Карло Анчелотти вылетела в полуфинале Лиги чемпионов от Манчестер Сити и не проиграла Барселоне борьбу за чемпионство в Ла Лиге. Мадридский клуб получил Кубок Испании.
Что известно о претенденте на место Лунина в составе Реала
- Всю свою карьеру 28-летний голкипер провел в родной Хорватии. Даже после успешного для себя чемпионата мира-2022 Ливакович провел продолживший свои выступления за Динамо Загреб.
- В текущем сезоне вратарь провел за Динамо 48 матчей, в которых пропустил 48 голов и отыграл 13 поединков на ноль.
- По оценкам Transfermarkt, стоимость Ливаковича оценивается в 14 миллионов евро.
- В общей сложности с загребским Динамо получил 8 трофеев.
- Его контракт с именитым хорватским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.