Вроде бы украинский голкипер уже сообщил руководство клуба о своем желании покинуть команду ради увеличения игровой практики. Пока неизвестно, куда точно может перебраться Андрей Лунин.

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Еще один кандидат взамен украинцу

Такой поворот событий побуждает Реал к поискам второго голкипера, который в нужный момент сможет заменить в воротах Тибо Куртуа, намертво зацементировавшего место в раме ворот "сливочных".

Мадридский клуб уже рассматривает разные варианты. Ранее среди претендентов на звание второго номера "Королевского клуба" называли голкиперов Валенсии и Андерлехта. Гиорги Мамардашвили да Барта Вербрюггена в соответствии.

Теперь среди этого расширенного списка появилась фамилия героя Мундиаля-2022 в Катаре Доминика Ливаковича.

Любопытно! Доминик Ливакович стал лучшим вратарем по количеству сэйвов на ЧМ-2022. Хорватский голкипер совершил 25 спасений.

Напомним, что Реал проводит хороший сезон, кроме его концовки. Команда Карло Анчелотти вылетела в полуфинале Лиги чемпионов от Манчестер Сити и не проиграла Барселоне борьбу за чемпионство в Ла Лиге. Мадридский клуб получил Кубок Испании.

Что известно о претенденте на место Лунина в составе Реала