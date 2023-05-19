24-летнему украинскому голкиперу надоело "греть" скамейку запасных Реала. Андрей Лунин практически нет шансов выиграть борьбу у Тибо Куртуа, который считается лучшим вратарем мира, доводящим от матча до матча.

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Поэтому Андрею ничего не остается, как менять команду ради увеличения игровой практики на прогрессе. Вроде бы руководство "сливочных" уже знает о желании Лунина покинуть команду. Потому занялись поиском нового второго номера команды.

Мадридский клуб хочет найти такого вратаря, у которого нет больших амбиций и готов быть заменой Куртуа. А это значит, что сыграть за сезон не больше 15 матчей во всех турнирах, где будут играть мадридцы.

Пока неизвестно, куда может перейти вратарь сборной Украины. Ранее СМИ сообщали, что Андрей может спокойно продолжить свои выступления в испанской Ла Лиге, но перебраться в менее титулованный клуб, чем такой Реал.

Хотя была и информация, что Лунин не прочь продлить контракт с "Королевским клубом", но среди этих слухов есть немало информационных вбросов, которые далеки от правды.

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганик дал совет Лунину, чтобы тот не засиделся в Реале и не упустил шанс прогрессировать.

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