Вспомнил бой Кличко: экс-чемпион назвал условие, при котором Джошуа возьмет реванш у Усике
Источник:Sky Sports
Команды Александра Усика и Энтони Джошуа ведут переговоры относительно реванша. Не так многие верят в то, что британцу удастся победить соперника из Украины.
Фроч: Нужно открыть взрывной стиль
На сторону Энтони Джошуа встал бывший чемпион мира Карл Фроч. Британский боксер назвал условие, при котором его земляк возьмет реванш у Александра Усика.
Интересно узнать Владимир может вернуться на ринг: главное преимущество Кличко над Усиком
32-летнему британцу нужно продемонстрировать бокс, который он показывал на ринге против другого украинца Владимира Кличко.
Думаю, что Энтони Джошуа нужно вновь открыть для себя взрывной стиль и безжалостный инстинкт, которые он показал в победном бою с Владимиром Кличко. Он больше, мощнее, сильнее Усика, у него длиннее руки. У Джошуа физические атрибуты, необходимые для победы в этом бою,
– отметил Карл Фроч.
По мнению Фроча, Энтони должен вернуть тот пыл, который приносил ему победы на раннем этапе его карьеры. Усик проигрывает Джошуа в габаритах.
Экс-чемпион мира считает, что Джошуа не нужно искать новых тренеров. Британец должен продолжать сотрудничество с Робом Маккракеном и верить в своего наставника. Интересно, что сам Фроч на протяжении всей карьеры выступал под руководством этого же специалиста.
Что известно о реванше Усик – Джошуа
- Первая дуэль между этими боксерами завершилась в пользу Усика. Александр полностью перебоксировал соперника и одержал заслуженную победу. Сразу после поражения Энтони активировал опцию реванша.
- По словам украинского боксера, они пока далеки от реванша. Команды боксеров ведут переговоры.
- Украинец уверен, что увидит в следующем поединке совсем другого Джошуа.
- В силы Энтони верит другой британский боксер Чисора. Дерек хочет, чтобы Усик побывал в нокауте. В его карьере тоже есть поражение от Александра (в октябре 2020-го).
- Тайсон Фьюри же наоборот скорбит против своего земляка. Британец попросил украинца "надрать зад" оппоненту в реванше.