Вслед за тренером и 9 игроками: Александрию покинули все помощники Шарана

24 мая 2021 , 15:02
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ФК Александрия

Александрия продолжает терять кадры. Команда уже попрощалась с главным наставником Владимиром Шараном и многими ведущими футболистами.

Кто покинул Александрию

Дороги Александрии и всех помощников Владимира Шарана расходятся. Новому тренеру александрийцев Юрию Гуре придется поработать перед следующим сезоном.

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Команду покинули помощники тренера Андрей Купцов, Виталий Первак, Сергей Мизин и Вадим Чернышенко. Также руководство Александрии указало на дверь другим работникам – врачу Олегу Темнику, массажисту Виктору Бидюку, реабилитологу Артуру Погорелому, видеоаналитику Евгению Довгаленку, старшему администратору Александру Дроботу и спортивному директору команды Вадиму Яровому.

  • Шаран покинул клуб после 10 лет работы с командой. В его последнем сезоне на тренерском мостике Александрия заняла 9 место в УПЛ. Его преемником стал Юрий Гуда, который работает в структуре клуба с 2014 года.
  • Вслед за специалистом команду покинули 9 ведущих игроков. Также в расположении Александрии больше не работает помощник тренера молодежного состава U-21 Андрей Гаврюшов и администратор дубля Виктор Федан.
Автор: Софія Кулай