Вслед за тренером и 9 игроками: Александрию покинули все помощники Шарана

Александрия продолжает терять кадры. Команда уже попрощалась с главным наставником Владимиром Шараном и многими ведущими футболистами.

Кто покинул Александрию

Дороги Александрии и всех помощников Владимира Шарана расходятся. Новому тренеру александрийцев Юрию Гуре придется поработать перед следующим сезоном.

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Команду покинули помощники тренера Андрей Купцов, Виталий Первак, Сергей Мизин и Вадим Чернышенко. Также руководство Александрии указало на дверь другим работникам – врачу Олегу Темнику, массажисту Виктору Бидюку, реабилитологу Артуру Погорелому, видеоаналитику Евгению Довгаленку, старшему администратору Александру Дроботу и спортивному директору команды Вадиму Яровому.