Джеффри Джон Вулф – Сергей Стаховский 2:0 (6:3, 6:4)

Теннисисты провели на австралийском корте 1 час 22 минуты. Американцу понадобилось два сета, чтобы выбить украинца из квалификации.

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36-летний Стаховский никак не мог вплотную приблизиться к сопернику в счете. В первой партии Сергей проиграл один гейм на своей подаче и в итоге отдал сет Вулфу – 6:3.

Чуть больший бой украинец дал во втором сете, который стал последним во встрече. Стаховский даже лидировал в счете 2:4. Но четыре подряд проигранных гейма не позволили ему сравняться счет по партиям – 6:4, победа представителя США.

Последний танец

За матч Стаховский сделал 4 подачи на вылет. Теннисисты были безупречными – ноль двойных ошибок. Для Сергея этот Australian Open, скорее всего, стал последним. Украинец намекал на завершение карьеры. Он уже положил ракетку на полочку в выступлениях за сборную.