Джеффри Джон Вулф – Сергей Стаховский 2:0 (6:3, 6:4)
Теннисисты провели на австралийском корте 1 час 22 минуты. Американцу понадобилось два сета, чтобы выбить украинца из квалификации.
Смотрите также Сенсация с горьким привкусом: как Свитолина провалилась накануне Australian Open – видеообзор
36-летний Стаховский никак не мог вплотную приблизиться к сопернику в счете. В первой партии Сергей проиграл один гейм на своей подаче и в итоге отдал сет Вулфу – 6:3.
Чуть больший бой украинец дал во втором сете, который стал последним во встрече. Стаховский даже лидировал в счете 2:4. Но четыре подряд проигранных гейма не позволили ему сравняться счет по партиям – 6:4, победа представителя США.
Последний танец
За матч Стаховский сделал 4 подачи на вылет. Теннисисты были безупречными – ноль двойных ошибок. Для Сергея этот Australian Open, скорее всего, стал последним. Украинец намекал на завершение карьеры. Он уже положил ракетку на полочку в выступлениях за сборную.
- Сергей стал вторым украинцем, который покинул отбор Открытого чемпионата Австралии уже в первом круге. До этого Илья Марченко в трех сетах уступил японцу Йосуке Ватануки.
- Среди мужчин борьбу за попадание в основную сетку ведет 24-летний Виталий Сачко, который прошел дальше на отказе бельгийца Зизу Бергса.