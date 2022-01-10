Мэдисон Киз – Элина Свитолина 2:0 (6:2, 6:4)
Стоящее Ястремская на характере пробилась в основу турнира в Аделаиде
Поединок американки Мэдисон Киз против Свитолиной продолжался меньше, чем полтора часа. Свитолина проиграла в двух сетах.
В первом сете Киз понадобилось пол часа, чтобы разбить украинку. Американка оформила два брейка и легко выиграла партию со счетом 6:2.
Свитолиной удалось навязать борьбу во второй партии, однако Элина так и не смогла сделать хотя бы один брейк. Зато один выигранный гейм на подаче украинки позволил Киз довести матч до победы.
Свитолина неудачно начала 2022 год
- В новом сезоне 15-я ракетка мира Свитолина сыграла второй матч и вновь потерпела поражение.
- 4-го января Элина сенсационно уступила 130-й ракетке мира Анастасии Гасановой из России.
- Серия украинки без побед уже составляет 4 матча. Следующий турнир, на котором сыграет Свитолина – Australian Open.