Форвард Динамо Назарий Русин вскоре может сменить украинскую прописку на польскую. Легия хочет взять в аренду нападающего.

Главный наставник Динамо Мирча Луческу не слишком рассчитывает на 22-летнего Назария Русина, поэтому готов отпустить футболиста в аренду.

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Аренда для Русина

Футболист находится в поисках клуба, где будет приобретать стабильную игровую практику. Польская Легия не против пополнить свой состав нападающим.

Что известно о Назарии Русине в Динамо? В 2015 году пополнил киевский клуб, перейдя из Львова. Но не смог закрепиться в столичной команде, поэтому направился в аренду в Зарю. Первую половину сезона-2019/2020 провел в команде Виктора Скрипника. За это время провел 17 матчей, забил 7 голов и отдал 4 ассиста. Был возвращен в Киев, чтобы заменить дисквалифицированного Артема Беседина.

В первой части сезона Русин провел в футболке Динамо всего 19 минут, за это время футболист не запомнился никакими полезными действиями.

Интересно, что клуб из Варшавы уже якобы договорился об аренде еще одного "динамовца" Артема Шабанова. Соглашение должно быть рассчитано до конца этого сезона. Представителям Легии осталось обсудить с киевлянами возможную сумму выкупа Артема после завершения действия соглашения об аренде.

Ранее сообщалось, что Назарий может вернуться в Зарю. Форвардом также интересовался Днепр-1.