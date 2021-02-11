Бывший помощник Мирчи Луческу в Динамо Диего Лонго рассказал о перспективах талантливых игроков киевского клуба. Он отметил, что Миколенко и Забарный смогут проявить себя в топ-клубах Европы.

В первую очередь Диего Лонго выделил игру защитников Виталия Миколенко и Ильи Забарного. Последний стал одним из открытий сезона для киевского клуба. Он заявил, что эти футболисты могут играть не только в Австрии или Бельгии, но и сильных ведущих клубах мира.

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Перспектива "динамовцев"

Миколенко и Забарный могут перейти в АПЛ или Серию А. Да, сейчас они не соответствуют тому уровню, поэтому нужно развиваться,

– заявил специалист.

Также он выделил развитие Виталия Буяльского и Дениса Попова: Буяльский уже не так молод, но смог хорошо выступать в чемпионате Бельгии. У него есть все качества для еще лучшего уровня. Попов с большей дисциплинированностью и лучшей тактической подготовкой сможет достичь топ-уровня".

Не вспомнил Лонго про лидера киевлян Виктора Цыганкова, который делит первую строчку с напаником Зари Шахабом Захеди в гонке бомбардиров УПЛ.

Все отмеченные Лонгом футболисты успешно прошли тренировочные сборы перед стартом второго круга УПЛ. Интересно, что наибольший интерес из всех игроков вызывает как раз Миколенко. Защитником сборной Украины активно интересовались Наполи, МЮ, Милан, Ювентус и Интер. Однако игрок остается в составе киевлян.

Уже 13 февраля Динамо возобновит для себя внутренний чемпионат матчем с донецким Олимпиком. Поединок начнется в 17:00. Отметим, что команда Луческу первую часть сезона завершила в статусе лидера чемпионата, опережая ближайшего конкурента Шахтера на одно очко.