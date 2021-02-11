Вслід за Шабановим: нападник Динамо може перебратись у Польщу
Форвард Динамо Назарій Русин незабаром може змінити українську прописку на польську. Легія хоче взяти в оренду нападника.
Джерело:ТаТоТаке
Головний наставник Динамо Мірча Луческу не надто розраховує на 22-річного Назарія Русина, тому готовий відпустити футболіста в оренду.
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Оренда для Русина
Футболіст перебуває у пошуках клубу, де буде здобувати стабільну ігрову практику. Польська Легія не проти поповнити свій склад нападником.
Що відомо про Назарія Русина у Динамо?У 2015 році поповнив київський клуб, перейшовши зі Львова. Але не зміг закріпити у столичній команді, тому попрямував в оренду у Зорю. П ершу половину сезону-2019/2020 провів у команді Віктора Скрипника. За цей час провів 17 матчів, забив 7 голів і віддав 4 асисти. Був повернутий у Київ, щоб замінити дискваліфікованого Артема Бєсєдіна.
- У першій частині сезону Русин провів у футболці Динамо лише 19 хвилин, за цей час футболіст не запам'ятався жодними корисними діями.
Цікаво, що клуб з Варшави вже начебто домовився про оренду ще одного "динамівця" Артема Шабанова. Угода повинна бути розрахована до кінця цього сезону. Представникам Легії залишилось обговорити з киянами можливу суму викупу Артема після завершення дії угоди про оренду.
Раніше повідомлялось, що Назарій може повернутись у Зорю. Форвардом також цікавився Дніпро-1.
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