Форвард "Динамо" Русин может вернуться в "Зарю"
Нападающий "Динамо" Назарий Русин может вернуться в луганскую "Зарю". Главный наставник киевлян Мирча Луческу не слишком рассчитывает на игрока.
О возможном возвращении в Запорожье сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
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Будущая аренда
Также эту информацию подтвердил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский. По его словам, у Русина есть два варианта продолжения карьеры, но ни один не связан с киевским клубом.
Пока что "Заря" ближайщая к возвращению Русина в команду, но шансы также и "Днепр-1".
Добавим, что Русин уже вернулся в расположение киевлян после положительного теста на коронавирус.
- 21-летний Русин первую половину сезона 2019/20 провел в "Заре". За это время провел 17 матчей, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.
- После чего был возвращен в Киев и пользовался спросом у Алексея Михайличенко, но особых результатов не показал. Был возвращен, чтобы заменить дисквалифицированного Артема Беседина. В целом за "Динамо" провел 32 матча в УПЛ в которых забил 7 голов.
"Динамо" уже отдало в аренду перспективного форварда Евгения Исаенко в "Колос". Футболист будет выступать на правах аренды как минимум 1 год.