Нападающий "Динамо" Назарий Русин может вернуться в луганскую "Зарю". Главный наставник киевлян Мирча Луческу не слишком рассчитывает на игрока.

О возможном возвращении в Запорожье сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Читайте также: "Динамо" готовит трансферную бомбу: кем пополнится клуб

Будущая аренда

Также эту информацию подтвердил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский. По его словам, у Русина есть два варианта продолжения карьеры, но ни один не связан с киевским клубом.

Пока что "Заря" ближайщая к возвращению Русина в команду, но шансы также и "Днепр-1".

Добавим, что Русин уже вернулся в расположение киевлян после положительного теста на коронавирус.

21-летний Русин первую половину сезона 2019/20 провел в "Заре". За это время провел 17 матчей, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

После чего был возвращен в Киев и пользовался спросом у Алексея Михайличенко, но особых результатов не показал. Был возвращен, чтобы заменить дисквалифицированного Артема Беседина. В целом за "Динамо" провел 32 матча в УПЛ в которых забил 7 голов.

"Динамо" уже отдало в аренду перспективного форварда Евгения Исаенко в "Колос". Футболист будет выступать на правах аренды как минимум 1 год.