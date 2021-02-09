Центральный защитник киевского Динамо Артем Шабанов может продолжить карьеру в варшавской Легии.

Легия уже договорилась о переходе 28-летнего украинца. Сейчас стороны улаживают последние детали перехода. Футболист будет отдан польскому клубу в аренду на 6 месяцев с правом выкупа.

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Легия сейчас находится на 2 месте турнирной таблицы, отставая от Погони всего на 2 очка.

Что известно об аренде Шабанова