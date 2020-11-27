С 24-26 ноября три украинских клуба провели свои еврокубковые матчи. "Динамо" и "Шахтер" проиграли "Барселоне" и "Боруссии" М соответственно. Обе команды из Украины уступили с одинаковым счетом 4:0. Единственные из украинцев, кому удалось получить нужный результат, стала луганская "Заря", которая в четверг, 26 ноября, одолела АЕК – 0:3, пишет 24 канал.

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После этих трех матчей Украина осталась на 12 месте в таблице коэффициентов УЕФА – 30.300. Подопечные Виктора Скрипника принесли в копилку Украины 0,400 балла. Теперь отставание от ближайшего конкурента Шотландии составляет 0,325 балла. До этого поединка Украина уступала сопернику на 0.475 балла.

За спиной украинцев находится Турция 0,200.

Справка: 11 место позволяет сразу пяти клубам страны выступать в еврокубках. Две лучшие команды смогут принять участие в Лиге чемпионов, в Лиге Европы – 1 и еще две – квалификации.

Как пополнили копилку конкуренты

Волевые победы "Рапида" (1:3) и "Сивасспора" (2:3) принесли Турции также по два очка. Шотландия же благодаря ничейному результату "Рейнджерса" добавила в свой актив 0,250 балла. А вот другой шотландский клуб "Селтик" не сумел добыть очки, неожиданно проиграв "Спарте" с разгромным счетом 4:1.

Возглавлять таблицу продолжают испанцы. У них за спиной Англия, тройку лидеров замыкает Италия. Австрия стала последней командой топ-10 – 33,825.