Таблица коэффициентов УЕФА: Украина благодаря победе "Зари" приблизилась к Шотландии
Четвертый тур группового раунда еврокубков выдался неудачным для украинских клубов. Исключением стала лишь победа "Зари", которая позволила Украине несколько приблизиться к Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА.
С 24-26 ноября три украинских клуба провели свои еврокубковые матчи. "Динамо" и "Шахтер" проиграли "Барселоне" и "Боруссии" М соответственно. Обе команды из Украины уступили с одинаковым счетом 4:0. Единственные из украинцев, кому удалось получить нужный результат, стала луганская "Заря", которая в четверг, 26 ноября, одолела АЕК – 0:3, пишет 24 канал.
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После этих трех матчей Украина осталась на 12 месте в таблице коэффициентов УЕФА – 30.300. Подопечные Виктора Скрипника принесли в копилку Украины 0,400 балла. Теперь отставание от ближайшего конкурента Шотландии составляет 0,325 балла. До этого поединка Украина уступала сопернику на 0.475 балла.
За спиной украинцев находится Турция 0,200.
Как пополнили копилку конкуренты
Волевые победы "Рапида" (1:3) и "Сивасспора" (2:3) принесли Турции также по два очка. Шотландия же благодаря ничейному результату "Рейнджерса" добавила в свой актив 0,250 балла. А вот другой шотландский клуб "Селтик" не сумел добыть очки, неожиданно проиграв "Спарте" с разгромным счетом 4:1.
Возглавлять таблицу продолжают испанцы. У них за спиной Англия, тройку лидеров замыкает Италия. Австрия стала последней командой топ-10 – 33,825.
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