Отмененный матч Швейцария – Украина: когда следует ожидать решения УЕФА
Сборная Украины так и не сыграла матч Лиги наций против Швейцарии. Следовательно, теперь результат этой игры будет определять УЕФА.
Будет рассматривать это дело Контрольно-этический и дисциплинарный комитет УЕФА. В Украинской ассоциации футбола заявили, что рассмотрение дела может начаться в понедельник, 23 ноября.
До этого времени все стороны конфликта должны подать свои аргументы относительно этого матча.
Украинская сторона отмечает, что была готова к проведению матча. Так как в заявке было не меньше 13 игроков, включая вратаря, которые получили отрицательный тест на коронавирус. Согласно правилам УЕФА, этого было достаточно для проведения матча.
"Команда готова была сдать тесты на COVID-19 повторно, чтобы подтвердить наличие минимум 13-ти здоровых игроков, но нам отказали, перечеркнув все наши усилия. Хотя полученные сразу после возвращения в Украину результаты тестирования в аккредитованной УЕФА лаборатории доказали нашу правоту", – заявил первый вице-президент УАФ Олег Протасов.
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- От решения УЕФА касаемо этого матча зависит, останется ли сборная Украины в элитном дивизионе Лиги наций. Так как именно в матче со швейцарцами решалось, кто из двух сборных покинет Лигу A. Украина опережала соперников на три очка. Поэтому нашей команде достаточно было не проиграть этот матч.
- Матч Швейцария – Украина должен был состояться 17 ноября. Но сборную Украины отправили на карантин после того, как были зафиксированы положительные результаты тестов на коронавирус у некоторых игроков.
- Игра могла состояться 18 ноября, но главный врач кантона Люцерн так и не дал согласие на ее проведение.
- В 2020 году дат для матчей сборных, когда могли бы сборные Украины и Швейцарии сыграть перенесенный матч, – нет.
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