Сборная Украины так и не сыграла матч Лиги наций против Швейцарии. Следовательно, теперь результат этой игры будет определять УЕФА.

Будет рассматривать это дело Контрольно-этический и дисциплинарный комитет УЕФА. В Украинской ассоциации футбола заявили, что рассмотрение дела может начаться в понедельник, 23 ноября.

До этого времени все стороны конфликта должны подать свои аргументы относительно этого матча.

Украинская сторона отмечает, что была готова к проведению матча. Так как в заявке было не меньше 13 игроков, включая вратаря, которые получили отрицательный тест на коронавирус. Согласно правилам УЕФА, этого было достаточно для проведения матча.

"Команда готова была сдать тесты на COVID-19 повторно, чтобы подтвердить наличие минимум 13-ти здоровых игроков, но нам отказали, перечеркнув все наши усилия. Хотя полученные сразу после возвращения в Украину результаты тестирования в аккредитованной УЕФА лаборатории доказали нашу правоту", – заявил первый вице-президент УАФ Олег Протасов.

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