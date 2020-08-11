Британские боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри планируют провести два поединка в 2021 году. На пути встречи боксеров стали обязательные претенденты на титулы британцев, среди которых украинец Александр Усик.

Усик – официальный претендент на титул WBO, которым владеет Джошуа. Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о шансах украинца на титульный бой, пишет talksport.com.

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Фанаты хотят бой Джошуа – Фьюри

Боб Арум заявил, что боксерские фанаты хотят увидеть бой между Джошуа и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Им, по словам Арума, безразлично желание Усика выиграть титул.

Весь мир хочет увидеть бой Фьюри против Джошуа, если они достигнут результата в поединках с Уайлдером и Пулевым соответственно. Всем безразлично желание претендента от WBO Усика или претендента от WBC Уайта. Болельщикам безразлично. Все хотят увидеть, как определяется абсолютный чемпион мира,

– заявил Арум.

Он выразил убеждение, что давление со стороны общественности позволит бою Джошуа – Фьюри состояться, несмотря притензии обязательных претендентов.

Кто стоит на пути боя Джошуа – Фьюри

Тайсон уже в следующем поединке должен провести реванш против американца Деонтея Уайлдера. Бой должен был пройти в декабре, но, скорее всего, будет перенесен на февраль 2021 года.

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Вместе с тем, WBC сообщила, что временный чемпион мира Диллиан Уайт в случае победы над Александром Поветкиным должен провести бой против победителя пары Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.

Таким образом, у Фьюри есть два соперника на ближайшие бои – Уайлдер и Уайт.

Относительно Джошуа, то британский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в декабре встретится с Пулевым.

После этого Энтони предстоит провести защиту пояса WBO против Усика. Для этого украинцу еще нужно победить Дерека Чисору.

Так что у Джошуа также два соперника – Пулев и Усик.