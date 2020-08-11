Британські боксери Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі планують провести два поєдинки у 2021 році. На заваді зустрічі боксерів стали обов'язкові претенденти на титули британців, серед яких українець Олександр Усик.

Усик – офіційний претендент на титул WBO, яким володіє Джошуа. Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум поділився думкою про шанси українця на титульний бій, пише talksport.com.

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Фанати хочу бій Джошуа – Ф'юрі

Боб Арум заявив, що боксерські фанати хочуть побачити бій між Джошуа та Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Їм, за словами Арума, байдуже на бажання Усика виграти титул.

Весь світ хоче побачити бій Ф'юрі проти Джошуа, якщо вони досягнуть результату в поєдинках з Уайлдером і Пулєвим відповідно. Всім байдуже бажання претендента від WBO Усика або претендента від WBC Уайта. Уболівальникам байдуже. Всі хочуть побачити, як визначається абсолютний чемпіон світу,

– заявив Арум.

Він висловив переконання, що тиск з боку громадськості дозволить бою Джошуа – Ф'юрі відбутися попри притензії обов'язкових претендентів.

Хто стоїть на шляху бою Джошуа – Ф'юрі

Тайсон вже у наступному поєдинку повинен провести реванш проти американця Деонтея Уайлдера. Бій мав пройти в грудні, але, швидше за все, буде перенесений на лютий 2021 року.

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Разом з тим, WBC повідомила, що тимчасовий чемпіон світу Ділліан Уайт у випадку перемоги над Олександром Повєткіним повинен провести бій проти переможця пари Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер.

Таким чином, Ф'юрі має двох суперників на найближчі бої – Уайлдера та Уайта.

Щодо Джошуа, то британський чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у грудні зустрінеться з Кубратом Пулєвим.

Після цього Ентоні має провести захист поясу WBO проти Усика. Для цього українцю ще потрібно перемогти Дерека Чісору.

Отже у Джошуа також два суперники – Пулєв та Усик.