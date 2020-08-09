Один из самых ожидаемых поединков 2020 года между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером может не состояться. Встречу боксеров хотят перенести на 2021 год, чтобы провести бой с болельщиками на трибунах.

Глава Top Rank Боб Арум, сотрудничающий с Тайсоном, сообщил, что бой Фьюри с Деонтеем Уайлдером будет перенесен. Эдди Хирн Хирн, промоутер Диллиана Уайта, в интервью IFL TV выразил свое возмущение.

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Фьюри должен сразиться с Уайтом?

Хирн сказал, что бой Фьюри с Уайлдером должен быть отменен, если Арум перенесет его. В этом поединке Тайсон должен защитить титул WBC.

Если Арум это сделает, то, думаю, этот бой должен быть отменен. И Тайсон Фьюри должен в принудительном порядке провести поединок против обязательного претендента Диллиан Уайта,

– сказал Хирн.

Как известно, WBC сообщила, что временный чемпион мира Диллиан Уайт в случае победы над Александром Поветкиным должен провести бой против победителя пары Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.

Эдди Хирн говорит, что поединок Уайта с Тайсоном можно организовать в ближайшее время.

Мы можем сделать Фьюри – Уайт прямо сейчас. Мы можем сделать его на pay-per-view. Это грандиозный бой, он принесет 1,5-2 миллиона покупок платных подписок,

– отметил промоутер.

Он добавил, что поединок можно провести в Саудовской Аравии или "Бойцовском саду" его промоутерской компании.

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Заявление стороны Фьюри

Боб Арум рассказал, почему третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером переносят на 2021 год.

По его словам, из-за отсутствия зрителей шоу может не досчитаться 20 миллионов долларов.

Сейчас мы не знаем, сможем ли мы в декабре провести это бой для ограниченной аудитории. И мы не можем провести его в "пузыре", потому что можем потерять 20 миллионов долларов. Чем вы их компенсируете? Как платить бойцам?,

– сказал Арум в комментарии SiriusXM.

Он добавил, что бой состоится 19 декабря 2020 года, если поединок удастся организовать с ограниченной аудиторией.

Иначе поединок состоится за пределами США в феврале 2021 года.