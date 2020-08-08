Третий бой Фьюри – Уайлдер неожиданно переносят
Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером, вероятно, перенесут. Поединок не состоится осенью 2020 года.
Тайсон Фьюри может провести защиту титула WBC, который он отобрал у Деонтея Уайлдера, в феврале 2021 года. Об этом сообщает Boxing News 24.
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Почему переносят бой
О переносе боя на февраль 2021 года сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в эфире SiriusXM.
Одной из причин является то, что Арум хочет провести поединок перед заполненной ареной. Сейчас боксерские поединки не проводят в присутствии зрителей из-за карантина.
Предварительная дата поединка
В начале лета Боб Арум, который сотрудничает с Тайсоном, сообщал, что бой состоится в ноябре-декабре 2020 года.
Он заявлял, что поединок не удастся провести в США или Великобритании из-за запрета посещать шоу зрителям.
Промоутер сообщал, что третий бой между боксерами может пройти в Азии. В частности, Арум назвал местом для проведения поединка Макао (особый административный район Китая).
Трилогия Фьюри – Уайлдер
- Впервые боксеры встретились 1 декабря 2018 года. Бой завершился ничьей, хотя Тайсон побывал в тяжелом нокдауне. Уайлдер сохранил титул чемпиона по версии WBC.
- Перед вторым поединком боксеры успешно провели несколько промежуточных боев.
- Реванш между Фьюри и Уайлдером состоялся 22 февраля 2020 года. На этот раз Фьюри завершил бой в свою пользу уже в седьмом раунде. Тайсон победил техническим нокаутом в седьмом раунде.