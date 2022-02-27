Все соперники России в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 отказались с ней играть

Спортивные организации и атлеты не остаются в стороне последних событий в Украине. Все активно демонстрируют, что спорт не может быть вне политики.

Все соперники сборной России по футболу в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 заявили, что не будут играть против русских.

К слову Вслед за Польшей: Швеция отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ-2022

На полномасштабное вторжение России первым отреагировала сборная Польши. Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная не собирается играть против России в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022.

Это решение поддержал и сам президент Польши, который подчеркнул, что с "бандитами нечего играть".

К тому же именно игроки национальной польской команды активно высказывали свою позицию.

Затем к игнорированию россиян присоединилась и сборная Швеции. Там заявили, что сомневаются, что игра пройдет спокойно, даже на нейтральном поле.

27 февраля об отказе играть с россиянами заявила и сборная Чехии.

Чешская ассоциация единодушно приняла решение, что ни в коем случае не будет принимать участие в матчах против России в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022,

– говорится в сообщении.

Матчи плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 должны состояться 24 и 29 марта. Однако теперь ФИФА должна принять решение относительно их судьбы, ведь три команды отказываются играть с Россией.