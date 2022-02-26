Сборная Польши и России должна были сыграть в полуфинале плей-офф за путевку на чемпионат мира-2022. Команды должны были сыграть матч 24 марта на стадионе в Москве.

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Ранее говорилось, что команды сыграют на нейтральном поле.

"Конечно, время действовать. Из-за обострения агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственное правильное решение", – говорится в сообщении.

Ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до ФИФА,

– написал Кулеша.

Швеция и Чехия проведут очный матч, чтобы сыграть с победителем пары Россия – Польша за право выхода на чемпионат мира-2022.