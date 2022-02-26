Президент Польши Анджей Дуда поддержал решение сборной не играть против России в стыковом матче отбора на чемпионате мира-2022.

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И верно, господин Кулеша. С бандитами нечего играть,

– написал Дуда в своем твиттере.

Сборная Польши и России должна сыграть в полуфинале плей-офф за путевку на чемпионат мира-2022. Команды должны были сыграть матч 24 марта на стадионе в Москве.

Ранее говорилось, что команды сыграют на нейтральном поле.

Швеция и Чехия проведут очный матч, чтобы сыграть с победителем пары Россия – Польша за право выхода на чемпионат мира-2022.