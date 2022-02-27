Вратарь Ювентуса Войцех Щенсни надеется, что Россию отстранят от участия в Чемпионате мира-2022. Футболист поделился мнениями по принятию решения национальной команды Польши не играть с Российской Федерацией.

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"Я уже решил, что не буду играть с Россией, и рад, что товарищи по команде сделали такой же выбор. Если нам засчитают техническое поражение, мы встретим это решение с высоко поднятыми головами, понимая, что поступили правильно", – заявил футболист.

Я надеюсь, что Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим, хватит ли у ФИФА смелости на это,

– подчеркнул голкипер.

Ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что команда не будет играть со сборной России.