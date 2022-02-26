Шведский футбольный союз (SvFF) объявил, что не собирается играть с Россией в стыковых матчах отбора ЧМ-2022 независимо от места их проведения. Кроме этого, "Тре кронур" призывают отменить поединки плей-офф, в которых Россия должна была участвовать в марте.

К слову Россию могут лишить участия в еврокубках, – СМИ

"Мы призываем ФИФА отменить мартовские матчи отбора на чемпионат мира с участием России. Но, независимо от решения ФИФА, мы не будем играть с Россией в марте. Нам трудно поверить, что ФИФА не пойдет на наш призыв", – говорится в сообщении.

Глава SvFF Карл-Эрик Нильссон предупредил, что Россия не может играть в футбол, "пока это безумие продолжается".

Швеция объяснила свое решение нравственностью по отношению к Украине, а также неуверенностью в безопасности. Скандинавы сомневаются, что игра пройдет спокойно даже на нейтральном поле.