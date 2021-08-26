Отдали все силы ради выхода в группу Лиги чемпионов

Донецкий клуб только благодаря курьезному автоголу расписал мировую в ответном матче против Монако (2:2). Однако выход в групповой раунд Лиги чемпионов не обошелся без кадровых потерь в составе "горняков".

Более о матче Курьезный автогол спас Шахтер от поражения Монако и вывел в группу Лиги чемпионов: видео

После первого тайма на скамейку запасных сел основной защитник Шахтера Николай Матвиенко. Вместо него на поле вышел Исмаили. За пределами поля Николай передвигался на одной ноге.

Уже в экстратайме повреждение получил еще один игрок дончан – Витао. Бразилец покинул газон на 101-й минуте встречи, вместо него вышел центрбэк Сергей Кривцов.

Витао сразу направился на скамейку запасных, где врачи приложили ему к колену лед, а в подтрибунное помещение Витао шел прихрамывая.