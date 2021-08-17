Монако – Шахтер 0:1

Гол: Педринью, 19

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Со старта поединка команды взяли высокий темп: "горняки" владели мячом, когда "монегаски" активно прессинговали и искали шанс в контратаках.

Первый момент в игре на 7 минуте возник у Шахтера. Траоре в штрафной получил передачу и отдал пас на Матвиенко, который набегал в штрафную. Николай пробил в нижний угол, но голкипер отбил мяч.

Момент от Монако пришел на 16 минуте. Россиянин Александр Головин решился на дальний удар, но не сумел попасть в створ ворот.

Через минуту в стиле Головина воротам Монако угрожал Соломон. Тот почти с линии штрафной нанес обводящий удар и попал в ворота. Но Маецки отбил мяч.

Безумный гол Педринью

Давление "горняков" увенчалось голом на 19 минуте поединка. Педринью включил режим Лионеля Месси и сшил в дураки трех защитников. После этого бразилец "положил на 5 точку" голкипера и покатил мяч в угол – 1:0!

Видео гола Педринью

Мощное давление Монако

После пропущенного гола подопечные Нико Ковача активизировались. Лучший момент в Монако на старте игры имел Бадиашиле. "Монегаски" традиционно для себя остро разыграли угловой, после которого Бенуа едва не отличился в воротах Трубина. Мяч после его удара пролетел мимо ворот.

Едва ли не стопроцентный момент в Монако был на 25 минуте. Бен Еддер благодаря ускорению вошел в штрафную и остро пробил в угол. Трубин был на высоте. Через мгновение на ударной позиции в штрафной был Фолланд. Немец чудом не попал в ворота с убойной позиции.

Прекрасный момент перед самым перерывом имел Чуамені. Хавбек Монако нанес красивый обводящий удар из-за пределов штрафной и заставил Трубина спасать Шахтер.

Сразу после перерыва Монако продолжил играть в высоком темпе и создал очередную возможность для гола. Головин пробил из-за пределов штрафной, но Трубин в очередной раз проявил прекрасную реакцию.

На 57 минуте Трубину в очередной раз пришлось выручать партнеров. На этот раз Бен Еддер из пределов штрафной пытался прошить голкипера – неудачно. В то же время Шахтер после забитого гола почти не имел предпосылок для того, чтобы удвоить преимущество.

Шахтер выстоял

Только на 80 минуте Шахтер провел неплохую атаку, которая завершилась дальним ударом Маркоса Антонио. Несмотря на рикошет голкипер Монако уверенно забрал мяч в руки.

Хозяева тут же ответили сочным ударом Чуамені и хавбек не переиграл украинскую стену в воротах! На 82 минуте Трубину уже помогла стойка. Боаду остро пробил низом в угол и Анатолий отбил мяч в стойку.

Последние минуты игры оказались очень нервными. Монако пыталось вырвать хотя бы ничью, но Шахтер удержал победный результат.