Віддали усі сили заради виходу у групу Ліги чемпіонів
Донецький клуб лише завдяки курйозному автоголу розписав мирову у матчІ-відповіді проти Монако (2:2). Однак вихід у груповий раунд Ліги чемпіонів не обійшовся без кадрових втрат у складі "гірників".
Більше про матч Курйозний автогол врятував Шахтар від поразки Монако та вивів у групу Ліги чемпіонів: відео
Після першого тайму на лавку для запасних сів основний захисник Шахтаря Микола Матвієнко. Замість нього на поле вийшов Ісмаїлі. За межами поля Микола пересувався на одній нозі.
Вже в екстратаймах пошкодження отримав ще один гравець донеччан – Вітао. Бразилець покинув газон на 101-й хвилині зустрічі, замість нього вийшов центрбек Сергій Кривцов.
Вітао відразу попрямував на лавку запасних, де лікарі приклали йому до коліна лід, а у підтрибунне приміщення Вітао йшов накульгуючи.
- Нагадаємо, що основний час матчу завершився перемогою Монако з рахунком 1:2. Тоді на футболістів чекали два додаткові тайми по 15 хвилин. На 114-й хвилині Агілар відзначився епічним автоголом. Михайло Мудрик змусив суперника помилитись.
- Перша гра між цими командами завершилась мінімальною звитягою Шахтаря (0:1).