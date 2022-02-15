Все из-за дедушки: россиянка Валиева назвала странную причину попадания допинга в ее организм

Российская фигуристка Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на Олимпийских играх-2022. Поэтому спортсменов ОКР до сих пор не наградили золотыми медалями в командном турнире.

В МОК прислушались к Валиевой

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд рассказал, почему россиянку все же допустили к соревнованиям на Олимпиаде.

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По его словам, сама же фигуристка объяснила попадание запретного триметазидина в свой организм тем, что он входил в состав лекарства, которое принимал ее дедушка. В результате произошло так называемое бытовое загрязнение.

После брифинга Денис Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было загрязнение с продуктом, который употреблял ее дедушка,

– написал в своем твиттере журналист USA TODAY Том Шад.

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