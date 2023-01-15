Игрок киевского Динамо Виктор Цыганков летом станет игроком испанской Жироны. По сообщению СМИ, вингер "бело-синих" подписал предварительный контракт и прошел медосмотр.

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Испанцы назвали Цыганкова израильским нападающим

Испанское издание L'Esportiu De Catalunya опубликовало новость о переходе Цыганкова в Жирону. Местный журналист почему-то решил, что Виктор – израильский футболист.

Дело в том, что Цыганков родился в Израиле в 1997 году. В это время его отец, известный вратарь Виталий Цыганков, играл за местные клубы. Испанские журналисты решили, что Виктор представляет Израиль.

Испанцы ошибочно назвали Цыганкова израильтянином / скриншот L'Esportiu De Catalunya

Следует отметить, что Цыганков с 2016 года выступает за сборную Украины. За это время он сыграл за "сине-желтых" 43 матча, в том числе два против сборной Испании в розыгрыше Лиги наций.

Эпопея с переходом Цыганкова в зарубежный клуб