Виктор Цыганков наконец-то сменил команду. Воспитанник Динамо отказался продлевать контракт с киевским клубом и перешел этой зимой в испанскую Жирону.

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Вингер уже месяц находится в Испании и хорошо познакомился со своей новой командой. В интервью клубному твиттеру Цыганков прокомментировал свой переезд в каталонский клуб.

Чувствую себя здесь счастливым вместе со своей семьей. Тренерский штаб сказал, что видит меня здесь. Это самая важная вещь. Этот год был самым плохим в моей жизни и в жизни украинских людей. Это катастрофа для нас, люди борются за нашу свободу. Благодарю их за то, что они делают для Украины и нашего народа. Конечно, Европа тоже помогает, им тоже благодарен.

Я здесь благодаря главному тренеру, его штабу и Пере Гвардиоле. Он сделал многое для меня и моей семьи. Я видел последние матчи Жироны, они отлично играют. Думаю, это самый лучший шаг для меня. Хочу развиваться и расти вместе с командой, стать лучшим футболистом. Буду делать все, что в моих силах, и каждый день буду учиться у тренеров и партнеров. Надеюсь, они помогут мне.

Тренер сказал, что завтра буду тренироваться с командой. Хочу сделать это как можно скорее. Я только вышел из отпуска, но хочу как можно быстрее помочь. Я не люблю рассказывать о себе, мне нравится демонстрировать, на что я способен. Надеюсь, помогу Жирони всем, чем смогу,

– заявил Цыганков.

Первое интервью Цыганкова в Жироне:

Напомним, что Цыганков выступал за взрослую команду "Динамо" с 2016 года. За это время он стал чемпионом Украины в 2021 году, а также выиграл два Кубка и три Суперкубка страны. В этом сезоне 25-летний вингер отличился 8 голами и 5 ассистами в 19 поединках.

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Его нынешний клуб Жирона идет на 11-м месте в чемпионате Испании. Команда не проигрывает семь игр подряд в Ла Лиге и отстает от еврокубковой зоны на шесть очков. В последнем поединке Жирона преодолела Севилью (2:1), а саму игру посетил и Цыганков.