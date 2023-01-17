Наконец-то это произошло! Вингер Динамо Виктор Цыганков решился сменить клуб, отказавшись от продления контракта с киевлянами. Теперь 25-летний игрок представляет испанскую Жирону.

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Каталонцы решили не ждать лета, когда игрок будет доступен бесплатно. Испанцы заплатили Динамо 5 миллионов евро и еще до половины выручки за последующую продажу Виктора.

Кажется, что для Цыганкова это счастливый билет с горьким привкусом. Очевидно, не на такой уровень надеялся вингер, когда был главной движущей силой Динамо. 24 канал разбирается, какие плюсы будет украинец от трансфера и что его ждет в Жироне.

Кем Цыганков стал в Динамо

С 2016 года Виктор постепенно завоевывал сердца киевлян и утверждался в роли главной звезды бело-синих. После ухода Ярмоленко молодой вингер принял на себя функции лидера атак, а с ним и забивание голов и создание моментов.

Этому способствовала скверная ситуация в нападении клуба. На левом фланге Динамо постоянно была ротация и ни один не смог застолбить за собой место у основания. Нападавшие же проваливались с неописуемым постоянством. Единственный раз, когда к нападающему не было претензий, был сезон 2019-2020.



Один из последних матчей Цыганкова в Динамо / instagram.com/viktortsygankov

Тогда Артем Беседин забил 8 голов за полсезона. Но коронавирусная пауза вместе с положительным допинг-тестом и последующей травмой на Евро-2020 сильно подкосили игрока. Другие же просто настолько не извлекали уровень киевлян (Супряга, Кулач, Вантух), что куда более эффективным был Гармаш.

Во всем этом антураже Цыганков был самым светлым пятном в Динамо и главным активом клуба. Однако подход киевлян к продаже Виктора был неоднозначным. Киевляне пытались поймать "птицу счастья" как было с Ярмоленко, которого продали за 25 миллионов Боруссии.

Однако против клуба сыграла куча факторов. Во-первых, уровень УПЛ падал с каждым годом, поэтому и на игроков нашего чемпионата меньше обращали внимание топ-клубы. Во-вторых, Игорь Суркис не хотел рассматривать предложения ниже 20 миллионов, что тоже отталкивало заинтересованных.

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Почему так дешево

Ну и сам Цыганков решил долго не сидеть в Киеве и отказался продлевать контракт, который у него истекал этим летом. Все эти факторы и поставили боссов команды в неприятное положение. Они либо теряли бы свою главную звезду бесплатно, либо получали бы за него гораздо более низкие деньги.

Прошлым летом Жирона предлагала за футболиста 10 миллионов евро, однако президент назвал это предложение смешным. Суркис-младший явно рассчитывал, что Виктор пролонгирует контракт или на оффер от более статусного клуба. Но этого не вышло.

Возможно, планы киевлян нарушил новый агент Цыганкова. Ранее дела Вингера вел отец, но когда игрок решил продолжить карьеру в Европе, Виктор подписал контракт с компанией Пере Гвардиолы.



Пеп Гвардиола со своим братом Пере (справа) / Daily Star

Брат наставника Манчестер Сити видимо и посоветовал винггеру ни в коем случае не подписывать новый договор с Динамо. Гвардиола имеет сеть подопечных, большинство из которых, правда, не представляют топ-клубы. Самые известные из них – новичок Ливерпуля Коди Гакпо, эксзвезда "красных" Луис Суарес и хавбек Аталанты Мартен Де Роон.

Что из себя представляет Жирона

"Красно-белые" сейчас представляют из себя середняка Ла Лиги, но это, пожалуй, пик их достижения в истории. За все время с момента основания в 1930 году Жирона отыграла всего два сезона на самом высоком испанском уровне.

Первый выход в элиту совпал с покупкой клуба от City Football Group в 2017 году. Главным "фронтменом" этой организации из ОАЭ является Манчестер Сити, но в состав организации кроме манкунианцев и Жироны также входят еще десяток команд:

Труа (Франция)

Палермо (Италия)

Мельбурн Сити (Австралия)

Нью-Йорк Сити (США)

Монтевидео Сити (Уругвай)

Йокогама Ф. Маринос (Япония)

Сычуань Цзюню (Китай)

Мумбай Сити (Индия)

Ломмель (Бельгия)

Байя (Бразилия)

В 2017 году Жирона заняла второе место в Сегунди, а на следующий год задержалась в элите, заняв 10 место. Команду тогда существенно усилили арендованные у Манчестер Сити игроки.

На следующий сезон жирондинцы уже понизились в классе, пока прошлым летом из-за плей-офф после 6 места в Сегунди Жирона снова не поднялась в элиту. Сейчас после 17-ти туров "бело-красные" занимают 11-ю строчку. Позиции команды достаточно шатки.

С одной стороны, Жирона всего на шесть баллов отстает от еврокубковой зоны, а в этом сезоне они уже побеждали Севилью, Атлетик и Хетафе и играли вничью с Реалом. С другой стороны команде свойственны провалы во второй части сезона, а отрыв от зоны вылета составляет всего пять баллов.

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Трансфер Цыганкова – феномен для Жироны

Если посмотреть на историю клуба и игроков в нем, создается впечатление, что Виктор перешел в никуда, чтобы перейти. 5 миллионов евро за Цыганкова – это самый дорогой трансфер Жироны на вход!

Столько же раньше клуб платил за левого защитника Йоана Мохику и центрбека Марка Муньеса. То есть, украинские фанаты удивлены тем, что Цыганкова продали так дешево, но для его нового клуба это рекорд.

Кроме того, по оценкам Transfermarkt сейчас Виктор с запасом является самым дорогим игроком Жироны. Портал оценивает украинца в 22 миллиона евро, в то время как у трех его преследователей в этом рейтинге висит ценник в 9 миллионов (форвард Кастелланос, хавбек Эррера и правый защитник Мартинес).

Место Виктора в команде

Исходя из всего вышеизложенного, очевидно, что тренер Жироны Мичел гарантирует ему место в основе. Команда играет по схеме 4-4-2, иногда перестраиваясь на 4-5-1 (убирая одного форварда ради центрхава).

В обеих схемах место Цыганкова будет, скорее всего, на правом фланге. Да еще и эту позицию для Жироны можно назвать проблемной. Если слева тренер постоянно использует Родриго Рикельме (в аренде с Атлетико, 4 гола этого сезона), то справа идет постоянная ротация.

Главными претендентами на это место были бразилец Ян Коуту и испанец Тони Вилья. Первому 20 лет и он выступает в аренде из "дружественного" МанСити, тогда как однофамильцу легенды сборной Испании уже 28 и он только летом перешел в Жирону из скромного Вальядолида.

Показатели обоих желают лучшего – 1 гол и два ассиста на двоих. Еще и не нужно забывать, что родная позиция Яна – правый защитник. И играет он выше явно не от хорошей жизни. Страховать там может и Валери Фернандес, но его уровень куда ниже. Поэтому сомнений в месте Цыганкова у основания нет.

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Что дальше

Пожалуй, именно этот вопрос является главным для Виктора и его фанатов. Перейти в топ-команду из Динамо у игрока не получилось, поэтому очевидно, что он попытается засветить себя в Жироне и найти себе более статусный клуб через 1,5-2 года.

А вот в этом немало сомнений. Во-первых, Жирона никогда не продавала игроков дороже 10 миллионов евро. Это был Пабло Торро, который сейчас является стабильным игроком основы Спортинга из Лиссабона. Единственной же звездой, засветившейся после Жироны, был Ясин Буну.

Мароканский кипер отыграл три года в клубе и в сезоне 2019-2020 ушел в аренду в Севилью. Там он сразу блеснул, позволив команде выиграть Лигу Европы, поэтому нервоненцы не пожалели 4 миллиона, чтобы забрать талант из Жироны. А уже потом был невероятный ЧМ-2022.

Но это единственный подобный случай. Можно и вспомнить, что приход Цыганкова – это уже уникальное событие для Жироны и все может произойти впервые. Однако здесь возникают вопросы к агенту игрока.

Пере Гвардиола не славится своим умением устраивать игроков в топ-клубы. Конечно, есть исключения, как с Луисом Суаресом или Коди Гакпо, но "средняя температура по клинике" гораздо ниже.

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Не повторить судьбу Лунина

Можно, конечно, рассчитывать на то, что Цыганкова к себе в МанСити заберет Пеп Гвардиола. Однако этот сценарий кажется фантастикой, такого плана игрок ничем не поможет манкунианцам. По крайней мере, сейчас.

Поэтому большой риск, что Виктора постигнет судьба Андрея Лунина. Тот хоть и перешел в Реал, но место в клубе завоевывал благодаря играм в Сегунди. А когда вернулся в Мадрид, крепко засел за спиной Куртуа.

Теперь Цыганкову важно не перейти в более именитый клуб только для того, чтобы подсиживать кого-нибудь из более известных вингеров. Ориентиром для Виктора в этом вопросе должен стать Александр Зинченко, достигший своего уровня благодаря упрямству и трудолюбию. Поэтому вингеру предстоит тяжелый труд уже с первого дня в Жироне.

Стоит знать. Виктор Цыганков стал 13-м украинцем, который сыграет в высшем дивизионе чемпионата Испании. Больше всего на Пиренеях отыграл Олег Саленко - 72 матча за Валенсию, Кордобу и Логроньес.