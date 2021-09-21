Все, что ты умеешь – это жонглировать, – Джошуа обратился к Усику перед чемпионским боем

19:12

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) выложил видео, на котором жонглирует большими мячами. Британец решил намекнуть на украинца Александра Усика (18-0, 13 КО), который ранее не раз показывал свои навыки жонглера.