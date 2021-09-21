Все, что ты умеешь – это жонглировать, – Джошуа обратился к Усику перед чемпионским боем
21 сентября 2021 , 19:12Читати новину українською
Источник:инстаграм Энтони Джошуа
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) выложил видео, на котором жонглирует большими мячами. Британец решил намекнуть на украинца Александра Усика (18-0, 13 КО), который ранее не раз показывал свои навыки жонглера.
Энтони Джошуа показал тренировки в спортзале перед боем с Александром Усиком. На видео, опубликованном в инстаграме, британец умело жонглирует мячами.
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"Все, что ты умеешь – это жонглировать", – подписал видео Джошуа, намекнув на Усика.
Что известно о поединке Усик – Джошуа
- Боксеры проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Все билеты на бой были проданы в первый же день.
- Джошуа в поединке с Усиком будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO. В случае поражения Джошуа имеет право на реванш.
- Если встреча боксеров завершится вничью или поражением Усика – реванш не предусмотрен. Усик завершил подготовку к поединку и прибыл со своей командой в Лондон.
- По информации СМИ, гонорар Джошуа составит более 17 миллионов евро. В то же время заработок Усика – около 3 миллионов евро.