Ентоні Джошуа показав тренування в спортзалі перед боєм з Олександром Усиком. На відео, опублікованому в інстаграмі, британець вміло жонглює м'ячами.

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"Все, що ти вмієш – це жонглювати", – підписав відео Джошуа, натякнувши на Усика.

Що відомо про поєдинок Усик – Джошуа