Ентоні Джошуа показав тренування в спортзалі перед боєм з Олександром Усиком. На відео, опублікованому в інстаграмі, британець вміло жонглює м'ячами.
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"Все, що ти вмієш – це жонглювати", – підписав відео Джошуа, натякнувши на Усика.
Що відомо про поєдинок Усик – Джошуа
- Боксери проведуть бій 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Всі квитки на бій були продані в перший же день.
- Джошуа в поєдинку з Усиком захищатиме титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO. У випадку поразки Джошуа має право на реванш.
- Якщо зустріч боксерів завершиться внічию або ж поразкою Усика – реванш не передбачений. Усик завершив підготовку до поєдинку та прибув зі своєю командою у Лондон.
- За інформацією ЗМІ, гонорар Джошуа складе понад 17 мільйонів євро. Водночас заробіток Усика – близько 3 мільйонів євро.