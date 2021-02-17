В четверг, 18 февраля, Динамо на своем поле сыграет против Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы. Этот матч должен был начаться в 19:55. Но начало встречи изменили.

Причиной для изменения начала матча стал прогноз погоды на день игры. В Киеве на 20:00 прогнозируют -16 градусов по Цельсию.

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В УЕФА позволили перенести начало матча. Стартовый свисток финского арбитра Маттиаса Гестраниуса прозвучит не в 19:55, как было запланировано ранее, а в 17:00.

До этого была информация, что матч может начаться в 18:00.

Отметим, что Динамо будет противостоять Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы. Ответный матч в Бельгии запланирован на 25 февраля.