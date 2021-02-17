В четверг, 18 февраля, Динамо сыграет против Брюгге первый матч 1/16 финала Лиги Европы. В этот же день в Киеве ожидается и значительное ухудшение погодных условий.

Матч Динамо – Брюгге должен начаться в 19:55 в четверг, 18 февраля. Игра состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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В этот день в Киеве, по данным Укргидрометцентра, ожидается до 12 градусов мороза. А после 20:00 столбик термометра может опуститься и до 16 градусов мороза. В ночь на 19 февраля ожидается до -22 градусов по Цельсию.

По данным телеграм-канала "Динамо Киев Inside", делегат матча от УЕФА предложил перенести начало матча на 2 часа раньше – на 18:00. Пока официального подтверждения на сайте Динамо или УЕФА не было.

Стоит добавить, что УЕФА не имеет документа, который бы регулировал эту ситуацию напрямую. Но есть рекомендации УЕФА для арбитров, где указано, что делегат матча имеет право спросить у команд, готовы ли они играть, если температура ниже -15 градусов за час до матча. И только при устном согласии обеих сторон матч может состоится. Ведь если одна из команд не готова выйти на поле при температуре воздуха ниже -15 градусов по Цельсию, арбитру следует отменить матч.