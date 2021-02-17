У четвер, 18 лютого, Динамо на власному полі зіграє проти Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи. Цей матч мав розпочатися о 19:55. Але початок зустрічі змінили.

Причиною для змінення початку матчу став прогноз погоди на день гри. У Києві на 20:00 прогнозують -16 градусів за Цельсієм.

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В УЄФА дозволили перенести початок матчу. Стартовий свисток фінського арбітра Маттіаса Гестраніуса пролунає не о 19:55, як було заплановано раніше, а о 17:00.

До цього була інформація, що матч може розпочатися о 18:00.

Відзначимо, що Динамо протистоятиме Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи. матч відповідь у Бельгії запланований на 25 лютого.