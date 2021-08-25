Луческу идет на уступки ради сборной Украины
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков решил пополнить свой тренерский штаб Олегом Гусевым. Наставник Динамо Мирча Луческу уже знает о заинтересованности к своему помощнику.
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Румынский специалист не готов отпустить Гусева на полноценную работу в расположение "сине-желтой" команды. Луческу категорически не хочет терять одного из ассистентов перед стартом Лиги чемпионов.
"Мистер" готов ударить по рукам с УАФ только в том случае, если работа Гусева в национальной сборной будет не на полноценной основе, а по совместительству. Ассистенту нужно было совмещать тренерство в Динамо и сборной Украины.
Отметим, что Огнен Вукоевич, другой помощник Луческу, совмещает работу в киевском клубе и молодежной сборной Хорватии.
- Ранее Александр Петраков объявил желанный тренерский штаб в сборной. В него вошли Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев, Иван Баштовой, Александр Шовковский и Андрей Анненков.
Что известно о приходе Петракова в сборную Украины
- 18 августа 64-летний Петраков возглавил сборную Украины. Специалист стал преемником Андрея Шевченко, но принял команду в роли исполняющего обязанности главного тренера.
- Первый матч во главе сборной Украины Петраков проведет уже 1 сентября на выезде против Казахстана. А 4 сентября на "сине-желтых" ждет встреча в Киеве с чемпионами мира французами.