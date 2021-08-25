Луческу идет на уступки ради сборной Украины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков решил пополнить свой тренерский штаб Олегом Гусевым. Наставник Динамо Мирча Луческу уже знает о заинтересованности к своему помощнику.

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Румынский специалист не готов отпустить Гусева на полноценную работу в расположение "сине-желтой" команды. Луческу категорически не хочет терять одного из ассистентов перед стартом Лиги чемпионов.

"Мистер" готов ударить по рукам с УАФ только в том случае, если работа Гусева в национальной сборной будет не на полноценной основе, а по совместительству. Ассистенту нужно было совмещать тренерство в Динамо и сборной Украины.

Отметим, что Огнен Вукоевич, другой помощник Луческу, совмещает работу в киевском клубе и молодежной сборной Хорватии.

Гусев – одна из легенд "сине-желтой" команды. Бывший футболист выступал за национальную сборную с 2003-го по 2016 годы, за это время игрок сыграл 98 матчей, в которых забил 13 голов.

Ранее Александр Петраков объявил желанный тренерский штаб в сборной. В него вошли Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев, Иван Баштовой, Александр Шовковский и Андрей Анненков.

Что известно о приходе Петракова в сборную Украины