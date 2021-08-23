Бущан не поможет сборной

По словам румынского специалиста, Динамо потерпело ряд травм, Бущан также получил повреждения.

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Четыре игрока, которые отсутствовали, приложили максимум усилий в прошлом сезоне. Сложно их заполнить. Все они травмированы: Попов, Беседин, Бущан, Андриевский. У Жоры 10 дней пауза, после чего он начнет легкие тренировки. Очень боимся, чтобы все обошлось консервативным лечением, чтобы не было операции,

– заявил Луческу.

Таким образом, Бущан, скорее всего, не восстановится к матчам национальной команды, которая 1-го и 4 сентября проведет матчи отбора чемпионата мира против Казахстана и Франции соответственно.