В матче 1/8 финала Лиги Европы между шотландским Рейнджерс и чешской Славией произошел жуткий эпизод. Вратарь гостей Ондржей Коларж получил удар в лицо бутсой от соперника. И был вынужден покинуть поле с помощью медиков.

Эпизод произошел на 62-й минуте матча. Полузащитник Кемари Руф пытался дотянуться до мяча, который забросили в штрафную. Но не сумел. Вместе с тем прямой ногой влетел в лицо вратаря Онджея Коларжа, который вышел на перехват.

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От этого удара голкипер сразу оказался на газоне. Он был весь окровавленный. И продолжить игру не сумел. Поле он покинул на носилках. И его заменил дебютант команды Вагнер.

У Коларжа было большое рассечение на лбу и еще одно – под глазом. Впоследствии врачи диагностировали у него перелом.



Следы травмы на лице Коларжа / фото твиттер Jaroslav Tvrdik

Арбитр матча сразу же удалил Руфа за такое грубое нарушение правил.

Доигрывал Рейнджерс матч вдевятером. Впоследствии вторую желтую карточку в матче получил Балогун.

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На момент изъятия Руфа Рейнджерс уступали в домашнем матче 0:1. Первый матч между этими командами в Праге закончился вничью 1:1. Поэтому хозяевам нужно было забивать гол. Но уже вдевятером шотландская команда пропустила еще один гол и вылетела из Лиги Европы.

Стоит добавить, что подобный эпизод недавно произошел в чемпионате Италии. Криштиану Роналду тоже шипами влетел в лицо вратарю. Но за это получил лишь предупреждение.