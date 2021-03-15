Роналду шипами влетел в лицо вратаря: видео грубого фола, за который он не получил удаление
Криштиану Роналду в матче против Кальяри оформил хет-трик. Но отличился он не только тремя забитыми голами, но и грубой игрой против вратаря соперников.
Источник:24 канал
Этот эпизод произошел на 14-й минуте матча. После подачи с фланга Роналду пытался добраться ногой до мяча. Но не сумел, и влетел шипами бутсов в лицо вратаря Алессио Краньйо.
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За этот фол Роналду получил лишь желтую карточку. Хотя фол мог быть расценен и как опасная игра, поэтому португальцу грозило и удаление.
После этого удара на лице Алессио Краньйо были следы крови.
Видео грубой игры Роналду
Стоит добавить, что этот эпизод произошел на 14-й минуте, когда счет на табло был 0:1 в пользу Ювентуса. Гол забил Роналду. К 32-й минуте он оформит хет-трик.
Кальяри единственный гол в этом матче забил во втором тайме и уступил со счетом 1:3.
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