Криштиану Роналду в матче против Кальяри оформил хет-трик. Но отличился он не только тремя забитыми голами, но и грубой игрой против вратаря соперников.

Этот эпизод произошел на 14-й минуте матча. После подачи с фланга Роналду пытался добраться ногой до мяча. Но не сумел, и влетел шипами бутсов в лицо вратаря Алессио Краньйо.

Напомним Ювентус победил на выезде Кальяри: Роналду оформил хет-трик за 22 минуты – видео

За этот фол Роналду получил лишь желтую карточку. Хотя фол мог быть расценен и как опасная игра, поэтому португальцу грозило и удаление.

После этого удара на лице Алессио Краньйо были следы крови.

Видео грубой игры Роналду

Juve mafia. Ronaldo starts his wwe career with a yellow for this meanwhile Rebic gets a red for opening his mouth. CLEAR RED FOR RONALDO. He shouldve gotten this red in the 14th minute so it wouldve change the game massively. #juventus #ronaldo #cragno pic.twitter.com/iedT6xnpuU — MOT (@19leeds19) March 14, 2021

Стоит добавить, что этот эпизод произошел на 14-й минуте, когда счет на табло был 0:1 в пользу Ювентуса. Гол забил Роналду. К 32-й минуте он оформит хет-трик.

Кальяри единственный гол в этом матче забил во втором тайме и уступил со счетом 1:3.