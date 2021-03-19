Футболист чешского клуба Славия Ондржей Кудела был избит после матча Лиги Европы против Рейнджерс. Причиной стал расизм.

В середине второго тайма поединка между игроками двух команд произошла потасовка. Встречу хозяева завершали в меньшинстве – удаление заработали Кемари Руф и Леон Балогун.

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Куделу обвинили в расизме

На пресс-конференции после игры главный тренер Рейнджерс Стивен Джеррард обвинил защитника гостей Ондржея Кудела в расизме по отношению к своему подопечному Глену Камару.

"Это не моя компетенция, но я поддерживаю Глена Камара. Я на 100% верю в обвинения в расизме. Другие игроки, которые стояли рядом, тоже слышали это. Я готов стать рядом с ним и поддержать. Теперь эта ситуация – в компетенции УЕФА. Надеюсь, что эту историю не будут замалчивать", – сказал Джеррард.

Впрочем, на этом история не закончилась. Уже после поединка чешского грубияна наказали, побив прямо на территории стадиона. Славия долго не могла попасть в свою раздевалку, а потом и покинуть стадион, а из-за инцидента с избиением Кудела даже вызвали полицию.



Стычка в матче Рейнджерс – Славия / Фото: Getty Images