Украинский вратарь Шахтера Анатолий Трубин ошеломил своей игрой на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Украинец продолжает попадать во все возможные рейтинги.

УЕФА представил сборную молодых футболистов, которые пробились в Лигу чемпионов в 2020 году. В качестве критериев в УЕФА приняли возраст (24 года или моложе) и дебют в Лиге чемпионов в 2020 году или существенный прорыв.

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Символическая сборная составлена ​​редакторским составом УЕФА и не является официальной. Однако в сборной нашлось место украинцу. В частности, Анатолий Трубин из Шахтера занял место в воротах.

Кто попал в символическую сборную УЕФА

Анатолий Трубин (Шахтер)

Кристиан Ромеро (Аталанта)

Зайду Сануси (Порту)

Жюль Кунде (Севилья)

Альфонсо Дэвис (Бавария)

Педри (Барселона)

Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд)

Доминик Собослаи (Зальцбург/Лейпциг)

Диогу Жота (Ливерпуль)

Маркюс Тюрам (Боурссия Менхенгладбах)

Достижения Трубина

В 2020 году 19-летний Трубин стал основным голкипером Шахтера. Он выигрывает конкуренцию у капитана Шахтера и сборной Украины Андрея Пятова.

Анатолий – один из лучших голкиперов группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021 по количеству сейвов. На счету украинцев 25 сейвов в 5 матчах. Это третий показатель среди всех голкиперов групповой стадии.

Итальянское издание FootMercato провело опрос среди местных журналистов, которые считают Трубина одним из открытий сезона.

Также его включили в свою сборную игроков до 19 лет ресурс Football Wonderkids. Лучшим игроком 2020 года Трубина признали и болельщики Шахтера.