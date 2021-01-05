Вратарь Шахтера Трубин в сборной открытий Лиги чемпионов-2020
Украинский вратарь Шахтера Анатолий Трубин ошеломил своей игрой на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Украинец продолжает попадать во все возможные рейтинги.
УЕФА представил сборную молодых футболистов, которые пробились в Лигу чемпионов в 2020 году. В качестве критериев в УЕФА приняли возраст (24 года или моложе) и дебют в Лиге чемпионов в 2020 году или существенный прорыв.
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Символическая сборная составлена редакторским составом УЕФА и не является официальной. Однако в сборной нашлось место украинцу. В частности, Анатолий Трубин из Шахтера занял место в воротах.
Кто попал в символическую сборную УЕФА
- Анатолий Трубин (Шахтер)
- Кристиан Ромеро (Аталанта)
- Зайду Сануси (Порту)
- Жюль Кунде (Севилья)
- Альфонсо Дэвис (Бавария)
- Педри (Барселона)
- Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд)
- Доминик Собослаи (Зальцбург/Лейпциг)
- Диогу Жота (Ливерпуль)
- Маркюс Тюрам (Боурссия Менхенгладбах)
Достижения Трубина
В 2020 году 19-летний Трубин стал основным голкипером Шахтера. Он выигрывает конкуренцию у капитана Шахтера и сборной Украины Андрея Пятова.
Анатолий – один из лучших голкиперов группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021 по количеству сейвов. На счету украинцев 25 сейвов в 5 матчах. Это третий показатель среди всех голкиперов групповой стадии.
Итальянское издание FootMercato провело опрос среди местных журналистов, которые считают Трубина одним из открытий сезона.
Также его включили в свою сборную игроков до 19 лет ресурс Football Wonderkids. Лучшим игроком 2020 года Трубина признали и болельщики Шахтера.
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