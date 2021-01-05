Український воротар Шахтаря Анатолій Трубін приголомшив своєю грою на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Українець продовжує потрапляти до усіх можливих рейтингів.

УЄФА представив збірну молодих футболістів, які пробилися в Лігу чемпіонів у 2020 році. Як критерії в УЄФА взяли вік (24 роки або молодше) та дебют у Лізі чемпіонів у 2020 році або суттєвий прорив.

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Символічна збірна складена редакторським складом УЄФА і не є офіційною. Проте у збірній знайшлося місце українцю. Зокрема, Анатолій Трубін з Шахтаря зайняв місце у воротах.

Хто потрапив у символічну збірну УЄФА

Анатолій Трубін (Шахтар)

Крістіан Ромеро (Аталанта)

Зайду Санусі (Порту)

Жюль Кунде (Севілья)

Альфонсо Девіс (Баварія)

Педрі (Барселона)

Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд)

Домінік Собослаї (Зальцбург/Лейпциг)

Діогу Жота (Ліверпуль)

Маркюс Тюрам (Боурссія Менхенгладбах)

Досягнення Трубіна

У 2020 році 19-річний Трубін став основним голкіпером Шахтаря. Він виграє конкуренцію у капітана Шахтаря та збірної України Андрія Пятова.

Анатолій – один з найкращих голкіперів групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 за кількістю сейвів. На рахунку українця 25 сейвів у 5 матчах. Це третій показник серед усіх голкіперів груповій стадії.

Італійське видання FootMercato провело опитування серед місцевих журналістів, які вважають Трубіна одним з відкриттів сезону.

Також його включили у свою збірну гравців до 19 років ресурс Football Wonderkids. Найкращим гравцем 2020 року Трубіна визнали й вболівальники Шахтаря.