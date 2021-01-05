Воротар Шахтаря Трубін у збірній відкриттів Ліги чемпіонів-2020
Український воротар Шахтаря Анатолій Трубін приголомшив своєю грою на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Українець продовжує потрапляти до усіх можливих рейтингів.
УЄФА представив збірну молодих футболістів, які пробилися в Лігу чемпіонів у 2020 році. Як критерії в УЄФА взяли вік (24 роки або молодше) та дебют у Лізі чемпіонів у 2020 році або суттєвий прорив.
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Символічна збірна складена редакторським складом УЄФА і не є офіційною. Проте у збірній знайшлося місце українцю. Зокрема, Анатолій Трубін з Шахтаря зайняв місце у воротах.
Хто потрапив у символічну збірну УЄФА
- Анатолій Трубін (Шахтар)
- Крістіан Ромеро (Аталанта)
- Зайду Санусі (Порту)
- Жюль Кунде (Севілья)
- Альфонсо Девіс (Баварія)
- Педрі (Барселона)
- Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд)
- Домінік Собослаї (Зальцбург/Лейпциг)
- Діогу Жота (Ліверпуль)
- Маркюс Тюрам (Боурссія Менхенгладбах)
Досягнення Трубіна
У 2020 році 19-річний Трубін став основним голкіпером Шахтаря. Він виграє конкуренцію у капітана Шахтаря та збірної України Андрія Пятова.
Анатолій – один з найкращих голкіперів групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 за кількістю сейвів. На рахунку українця 25 сейвів у 5 матчах. Це третій показник серед усіх голкіперів груповій стадії.
Італійське видання FootMercato провело опитування серед місцевих журналістів, які вважають Трубіна одним з відкриттів сезону.
Також його включили у свою збірну гравців до 19 років ресурс Football Wonderkids. Найкращим гравцем 2020 року Трубіна визнали й вболівальники Шахтаря.
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