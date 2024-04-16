Украинский голкипер позвал свою возлюбленную под венец. Сделал это звездный футболист на берегу океана.
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Счастливое событие в жизни Анатолия Трубина
Трогательным известием поделилась избранница вратаря Марина Галаган. В своих соцсетях она выложила фото, на котором показала свою руку с роскошным кольцом и огромным букетом красных роз на фоне невероятного пейзажа. Девушка сообщила подписчикам, что ответила "да".
Особенный момент. Люблю безгранично,
– ответил на это Трубин.
Трубин предложил руку и сердце своей возлюбленной / Фото из инстаграма Марины Галаган
Напомним, что Анатолий Трубин в начале сезона-2023/2024 перешел в лиссабонскую Бенфику из донецкого Шахтера. В нынешней кампании он провел 43 матча за португальский клуб, в которых пропустил 42 мяча и 16 раз оставил свои ворота "сухими".
Следующий поединок "орлы" сыграют 18 апреля на выезде против Марселя в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Первый матч завершился победой команды Трубина со счетом 2:1.