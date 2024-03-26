Футбольный комментатор на MEGOGO Вадим Шевякин решил воспользоваться своей публичной профессией и сделать оригинальное предложение своей возлюбленной Марине Машкиной. Один из комментаторов матча Украина – Исландия передал любимой подарочный пакет, который в прямом эфире открыла Марина, которая включилась из Вроцлава в предматчевую студию, сообщает 24 Канал.

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Трогательное предложение в прямом эфире

Когда спич журналистки со студией закончился, ее ждал приятный сюрприз от любимого. Машкина открыла коробочку, в которой увидела кольцо. Журналистка не сдержала слез.

Шевякин тоже едва не заплакал, стал на одно колено в студии и спросил Марину главное "Выйдет ли она за него замуж?". На что услышал желанное "Да".

Комментатор сделал предложение журналистке в прямом эфире MEGOGO: смотрите видео

Этот момент точно запомнят не только влюбленные, но и многие футбольные болельщики, которые ждали начала матча Украина – Исландия.

К слову. На 30-й минуте Исландия открыла счет в матче. Гудмундссон переиграл Лунина после дальнего удара.