Футбольный комментатор на MEGOGO Вадим Шевякин решил воспользоваться своей публичной профессией и сделать оригинальное предложение своей возлюбленной Марине Машкиной. Один из комментаторов матча Украина – Исландия передал любимой подарочный пакет, который в прямом эфире открыла Марина, которая включилась из Вроцлава в предматчевую студию, сообщает 24 Канал.
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Трогательное предложение в прямом эфире
Когда спич журналистки со студией закончился, ее ждал приятный сюрприз от любимого. Машкина открыла коробочку, в которой увидела кольцо. Журналистка не сдержала слез.
Шевякин тоже едва не заплакал, стал на одно колено в студии и спросил Марину главное "Выйдет ли она за него замуж?". На что услышал желанное "Да".
Комментатор сделал предложение журналистке в прямом эфире MEGOGO: смотрите видео
Этот момент точно запомнят не только влюбленные, но и многие футбольные болельщики, которые ждали начала матча Украина – Исландия.