Бенфика – Марсель 2:1

Голы: Рафа Силва, 16, Ди Мария, 52 – Обамеянг, 67.

В четверг, 11 апреля, состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы 2023-2024. В турнире остался единственный представитель Украины Анатолий Трубин, который выступает за Бенфику, пишет 24 канал.

По теме Клуб Трубина нацелился на лидера Шахтера: удивит ли предложенная сумма "горняков"

Легкая победа португальцев

Лиссабонцам на этой стадии в соперники достался французский Марсель. Именно этот клуб завершил выступления Шахтера в еврокубках этого сезона, поэтому у нашего кипер была дополнительная мотивация на игру.

Трубин уже традиционно появился в основе "орлов". Бенфика в этом сезоне играет нестабильно, но во встрече с Марселем португальцы достигли своего без существенных сверхусилий.

Уже на 16 минуте счет открыл Рафа Силва, который завершил красивую комбинацию партнеров. Защита гостей явно не успевала за действиями игроков Бенфики.

Читайте также Фанаты Арсенала избили болельщика Баварии во время матча Лиги чемпионов: видео драки

Трубин без работы

Неплохие моменты имели Невеш и Нерес, но экс-игроку Шахтера вместо гола удалось отметиться ассистом. Давид выбежал в неплохую контратаку вместе с Ди Марией и помог аргентинцу удвоить счет.

Марсель же был недостаточно острым в атаке, но первым же ударом в створ заставил Трубина капитулировать. Антониу Силва дал Обамеянгу убежать один на один с украинцем и Пьер-Эмерик реализовал свой шанс.

В остальном команда Жана-Луи Гассе оставила Трубина фактически без работы. Бенфика же довела игру до победы и теперь подходит к ответному матчу в статусе явного фаворита.