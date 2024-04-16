Український голкіпер покликав свою кохану під вінець. Зробив це зірковий футболіст на березі океану.

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Щаслива подія в житті Анатолія Трубіна

Зворушливою звісткою поділилася обраниця воротаря Марина Галаган. У своїх соцмережах вона виклала фото, на якому показала свою руку з розкішною каблучкою та величезним букетом червоних троянд на фоні неймовірного краєвиду. Дівчина повідомила підписникам, що відповіла "так".

Особливий момент. Люблю безмежно,

– відповів на це Трубін.



Трубін запропонував руку й серце своїй коханій / Фото з інстаграму Марини Галаган

До слова. У березні своїй дівчині також освідчився півзахисник Вереса Віталій Дахновський. Він зробив це напередодні благодійного матчу в Німеччині в присутності численних глядачів і також почув жадане "так".

Нагадаємо, що Анатолій Трубін на початку сезону-2023/2024 перейшов у лісабонську Бенфіку з донецького Шахтаря. У нинішній кампанії він провів 43 матчі за португальський клуб, у яких пропустив 42 м'ячі та 16 разів залишив свої ворота "сухими".

Наступний поєдинок "орли" зіграють 18 квітня на виїзді проти Марселя в рамках чвертьфіналу Ліги Європи. Перший матч завершився перемогою команди Трубіна з рахунком 2:1.