23 марта ровенский Верес сыграл благотворительный матч с Рот-Вайссом, который представляет третий дивизион Германии. Игра состоялась на стадионе в Эссене.
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Память на всю жизнь
Перед началом встречи лидер Вереса Виталий Дахновский сделал предложение своей девушке Юлии. 25-летний футболист подарил любимой огромный букет роз и в присутствии многочисленных зрителей попросил ее руки. Юлия ответила "да".
"Поздравляем Виталия и его невесту", – говорится в сообщении клуба.
Дахновский сделал предложение любимой в Германии / ФК Верес
Добавим, что товарищеский поединок в Германии завершился поражением ровенской команды со счетом 1:3.