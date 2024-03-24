23 марта ровенский Верес сыграл благотворительный матч с Рот-Вайссом, который представляет третий дивизион Германии. Игра состоялась на стадионе в Эссене.

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Память на всю жизнь

Перед началом встречи лидер Вереса Виталий Дахновский сделал предложение своей девушке Юлии. 25-летний футболист подарил любимой огромный букет роз и в присутствии многочисленных зрителей попросил ее руки. Юлия ответила "да".

"Поздравляем Виталия и его невесту", – говорится в сообщении клуба.

Дахновский сделал предложение любимой в Германии / ФК Верес

Добавим, что товарищеский поединок в Германии завершился поражением ровенской команды со счетом 1:3.

Справка. Виталий Дахновский – воспитанник ФК Львов. В 20 лет уехал в Польшу, где сначала играл любительский Космос, а затем подписал контракт с Вислой. Вернулся в Украину в 2020 году и заключил соглашение с Вересом. За это время полузащитник сыграл 86 матчей за "красно-черных", забил 8 голов и отдал 15 ассистов.