18-летний голкипер "Динамо" Руслан Нещерет дебютировал в Лиге чемпионов в матче против испанской "Барселоны". Талантливый вратарь не только показал яркую игру на линии ворот, а и стал самым молодым голкипером украинских клубов в еврокубках.

В рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Руслан Нещерет провел свой первый поединок за "Динамо" в матче против "Барселоны". Голкипер опередил вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина, который недавно установил этот рекорд, пишет 24 канал.

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Самый молодой вратарь в ЛЧ

Нещерет стал самым молодым вратарем украинских клубов в основном турнире Лиги чемпионов. Руслан дебютировал в еврокубках, когда ему исполнилось 18 лет 287 дней.

18-летний уроженец солнечного Закарпатья превзошел достижение установленное двумя неделями ранее голкипером "горняков". Вратарь киевлян "переплюнул" рекорд на 159 дней.

Единогласным лидером в этом рейтинге продолжает остаться бывший страж ворот киевского клуба Максим Коваль – 17 лет и 251 день. Вторую строчку занимает Андрей Лунин – 18 лет и 220 дней.

Если принимать во внимание полевых игроков, то здесь рейтинг возглавляет защитник "Динамо" Илья Забарный – 18 лет и 49 дней.

Добавим, что матч против "Барселоны" завершился минимальной победой "каталонцев" 2:1.

Руслан Нещерет провел великолепный дебют, совершив 12 сэйвов. Авторитетные порталы назвали 18-летнего голкипера лучшим игроком матча Лиги чемпионов.