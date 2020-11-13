18-річний воротар "Динамо" Руслан Нещерет провів тільки три матчі за київський клуб, після яких суттєво виріс у ціні. Завдяки двом матчам у чемпіонаті України та одній грі в Лізі чемпіонів цінник на Нещерета виріс удвічі.

До дебюту у футболці "Динамо" спеціалізований портал Transfermarkt оцінював Нещерета у 200 тисяч євро. Тепер закарпатський голкіпер коштує 400 тисяч євро.

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Що відомо про дебют Нещерета

Нещерет дебютував у футболці "Динамо" 31-го жовтня, коли "біло-сині" перемогли "Дніпро-1" (2:1) у чемпіонаті України.

Уже другий матч Руслана був у Лізі чемпіонів проти "Барселони". Хоча кияни поступилися (2:1), Нещерет здійснив декілька сейвів.

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За багатьма версіями Руслан став не тільки найкращим гравцем матчу, але й увійшов у символічні збірні 3 туру Ліги чемпіонів.

Третій матч у футболці "Динамо" Нещерет провів проти "Шахтаря". Кияни поступилися з рахунком 3:0, а Руслан допустив результативну помилку.

Наразі футболіст перебуває на ізоляції, адже здав позитивний тест на коронавірус.