Киевское "Динамо" начало "выходить" из коронакризиса. После голкипера Дениса Бойко отрицательный тест на коронавирус сдал его конкурент по позиции – Георгий Бущан.

Заместитель главного редактора"Спорт-Экспресс в Украине" Дмитрий Ильченко сообщил, что Георгий Бущан сдал отрицательный тест на COVID-19.

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Тест Георгия Бущана тоже негативный! Мои поздравления! pic.twitter.com/W032S2sLUh — Dmytro Ilchenko (@dmytroilchenko) November 11, 2020

Ранее сообщалось, что от коронавируса выздоровел и Денис Бойко. Однако положительный тест на коронавирус сдал Руслан Нещерет, который защищал ворота "Динамо" в последних матчах.

Коронавирус у "Динамо"

Кроме Руслана Нещерета, в "Динамо" болеет еще 11 футболистов: