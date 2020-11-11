Вратарь "Динамо" Бущан выздоровел от коронавируса
Киевское "Динамо" начало "выходить" из коронакризиса. После голкипера Дениса Бойко отрицательный тест на коронавирус сдал его конкурент по позиции – Георгий Бущан.
Заместитель главного редактора"Спорт-Экспресс в Украине" Дмитрий Ильченко сообщил, что Георгий Бущан сдал отрицательный тест на COVID-19.
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Ранее сообщалось, что от коронавируса выздоровел и Денис Бойко. Однако положительный тест на коронавирус сдал Руслан Нещерет, который защищал ворота "Динамо" в последних матчах.
Коронавирус у "Динамо"
Кроме Руслана Нещерета, в "Динамо" болеет еще 11 футболистов:
- Миколенко
- Пушкарь
- Караваев
- Белуце
- Цитаишвили
- Шапаренко
- Дуелунд
- Леднев
- Шепелев
- Супряга
- Попов
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